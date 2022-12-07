Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко приехала в Лондон и уже успела нанимать эффектные кадры.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко похвасталась, что приехала в Лондон, и показала эффектные кадры с прогулки по британской столице. Для выхода модель выбрала стильный джинсовый костюм и белое плюшевое пальто. В кадре она умело позирует на ходу и заманивает своего оператора идти дальше за ней.

"Привет из Лондона 🤍💫", - не стала Соня заморачиваться с подписью к видео.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами и сердечками: "Волшебная❤️", "Красота невероятная!!!😍", "Ты выглядишь необычайно", "Великолепно!".

Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.