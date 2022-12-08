Ксенія Мішина вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи підписників.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка" Ксенія Мішина в Інстаграм ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз зірка показала, як проводить час у Венеції, де здійснила свою маленьку мрію.

Ксенія Мішина вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи підписників. На цей раз актриса обрала для своїх модних експериментів новий елемент – шкіряну куртку. Така модель вдало впишеться в гардероб будь-якої красуні вже зовсім скоро.

Образ Ксенія Мішина обрала нехитрий, поєднавши головні складові вдалого кежуал-луку: джинси, светр об'ємної в'язки та куртку-косуху. Доповнили стильний лук масивні чорні черевики.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі. Багато хто завалив її хвалебні коментарі, називаючи справжньою красунею і чарівністю.

"Хорошого відпочинку, але не забуваємо про нашу Україну", "Приголомшливо красива жінка зовні і всередині, і прекрасна", "Ти чарівниця", "Фантастична харизма та індивідуальність", "Хай буде так", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.