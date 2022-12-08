Ксения Мишина умеет составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка" Ксения Мишина в Инстаграм делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. В этот раз звезда показала, как проводит время в Венеции, где исполнила свою маленькую мечту.

Ксения Мишина умеет составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков. В этот раз актриса выбрала для своих модных экспериментов новый элемент – кожаную куртку. Такая модель однозначно удачно впишется в гардероб любой красотки уже совсем скоро.

Образ Ксения Мишина выбрала незамысловатый, соединив главные составляющие удачного кэжуал-лука: джинсы, свитер объемной вязки и куртку-косуху. Дополнили лук массивные черные ботинки.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии. Многие завалили ее хвалебные комментариями, называя настоящей красоткой и очаровашкой.

"Хорошего отдыха, но не забываем про нашу Украину", "Потрясающе красивая женщина снаружи и внутри, и прекрасная", "Ты очаровашка", "Фантастическая харизма и индивидуальность", "Да будет так", - писали в комментариях.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.