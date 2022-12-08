Режисер травел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников щасливий, що все для нього та його близьких завершилося добре.

Окупанти пограбували будинок у Бучі режисера травел-шоу "Орел і Решка" Євгена Синельникова. У програмі "ЖВЛ" він у подробицях розповів, що саме винесли з його будинку російські окупанти. Він згадав, що кілька годин окупанти нишпорили по всьому будинку, в якому на той момент проживало 12 осіб, у тому числі четверо дітей та 65-річні батьки Євгена.

Євген Синельников щасливий, що все для нього та його близьких завершилося добре. Він каже, що один із окупантів впізнав його і виявився фанатом "Орла та Решки", тому режисера та його родину вирішили не вбивати. Каже, що пощастило, бо всі живі та здорові. А головне – є чому радіти, незважаючи на війну та пограбований будинок.

Він також наважився розповісти, що окупанти поцупили з його будинку.

"Велосипеди, пилососи, керхери - ці мийки ... там такий список. Техніка вся пішла - фотики, об'єктиви, звук, все-все. Електрочайник без підставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубна щітка без зарядки, труси все, всі виделки та ножі", - розповів режисер травел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников.

Але шкоду рахувати ведучий навіть не береться. Їх не порівняти з повністю зруйнованим будинком батьків, які мешкали у сусідньому Гостомелі.

"Там вщент, там немає ані даху, все вигоріло – з речами, документами, фотографіями. Як вийшли в спортивках, так і залишилися. В мене мама навіть не плакала. Вони втратили все – хату, речі. Фотографії як символ. Не залишилося зі старого життя нічого! Артефакти: бабуся передала якусь вишивку, мама зберігала, але нічого не залишилося", - поділився Євген.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

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