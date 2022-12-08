Режиссер травел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников счастлив, что все для него и его близких завершилось хорошо.

Оккупанты разграбили дом в Буче режиссера травел-шоу "Орел и Решка" Евгения Синельникова. В программе "ЖВЛ" он в подробностях рассказал, что именно вынесли из его дома российские оккупанты. Он вспомнил, что несколько часов оккупанты рыскали по всему дому, в котором на тот момент проживало 12 человек, в том числе четверо детей и 65-летние родители Евгения.

Евгений Синельников счастлив, что все для него и его близких завершилось хорошо. Он говорит, что один из оккупантов узнал его и оказался фанатом "Орла и Решки", потому режисера и его семью решили не убивать. Говорит, что повезло, потому что все живы и здоровы. А главное – есть чему радоваться, несмотря на войну и разграбленный дом.

Он также решился рассказать, что оккупанты своровали из его дома.

"Велосипеды, пылесосы, керхеры – эти мойки… там такой список. Техника вся пошла – фотики, объективы, звук, все-все. Электрочайник без подставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубная щетка без зарядки, трусы все, носки, все вилки и ножи", — рассказал режиссер травел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников.

Но ущерб считать ведущий даже не берется. Их не сравнить с полностью разрушенным домом родителей, живших в соседнем Гостомеле.

"Там дотла, там нет ни крыши, все выгорело – с вещами, документами, фотографиями. Как вышли в спортивках, так и остались. У меня мама даже не плакала. Они потеряли все – дом, вещи. Фотографии как символ. Не осталось со старой жизни ничего! Артефакты: бабушка передала какую-то вышивку, мама хранила, но ничего не осталось", — поделился Евгений.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.