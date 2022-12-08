Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф" і багато років активно популяризує українську кухню, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав обкладинку американського журналу Time, на яку потрапив разом із президентом та іншими визначними українцями.

Як виявилося, тижневик присвятив свою нову обкладинку Україні, українцям та нашій боротьбі з російськими окупантами. По центру можна побачити президента Володимира Зеленського, а довкола нього українців та синьо-жовті прапори. Серед них можна помітити і Євген Клопотенко, який і під час війни та задовго до неї популяризує українську кухню і вдома, і за кордоном.

У підписі до публікації кулінар жартівливо написав: "Мамо, я на обкладинці Time як частина українського духу. Дзвони родичам. Це честь бути частиною українського духу на обкладинці Time". Користувачі відразу почали коментувати цю публікацію Євгенія: "Сила борщу з тобою", "Дуже висока ціна цієї обкладинки", "Не вистачає рожевої шапочки Калуша", "Наші круті люди і Президент. Слава нашим Героям", "Це не Зеленська людина року" . Це український народ", "Мої привітання! Хай прибуде з нами борщ!", "Я вас першим побачила! Ну крім головного. Гордість!", "Ви як ніхто інший цього гідні! Тому що так боротися за борщ, як Ви, ніхто не боровся!", "Вітаю, ви молодець, заслужили бути на цій обкладинці".

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