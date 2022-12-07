Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кілька фотографій зі своїх спектаклів та поділився емоціями після відвідування кількох українських міст.

На фотографіях Тараса можна побачити на сцені під час вистави, але й у гастрольному житті окрім сцени. На деяких кадрах актор знято зі своїм колегою-актором, видно, що вони весело проводять час між виступами.

У підписі до публікації Цимбалюк поділився своєю радістю: "Велика втіха, що ми у професії, і маємо можливість допомагати ЗСУ, дякуючи показам нашої вистави! Ще два міста позаду. Попри всю складність часу ми збираємо зали і разом робимо багато корисних справ! КАНІВ, ЧЕРКАСИ, ми вам безмежно вдячні за атмосферу, ваш сміх і буття на одній хвилі! Було круто! У грудні ще буде Луцьк, Ужгород і Мукачево! Також планується тур у січні… Тож, до зустрічі".

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