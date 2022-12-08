Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф" и много лет активно популяризирует украинскую кухню, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал обложку американского журнала Time, на которую попал вместе с президентом и другими выдающимися украинцами.

Как оказалось, еженедельник посвятил свою новую обложку Украине, украинцам и нашей борьбе с российскими оккупантами. По центру можно увидеть президента Владимира Зеленского, а вокруг него украинцев и сине-желтые флаги. Среди них можно заметить и Евгений Клопотенко, который и во время войны и задолго до нее популяризирует украинскую кухню и дома, и за границей.

В подписи к публикации кулинар шутливо написал: "Мама, я на обложке Time как часть украинского духа. Звони родственникам. Это честь быть частью украинского духа на обложке Time". Пользователи тут же принялись комментировать эту публикацию Евгения: "Сила борща с тобой", "Очень высокая цена этой обложки", "Не хватает розовой шапочки Калуша", "Наши крутые люди и Президент. Слава нашим Героям", "Это не Зеленский человек года. Это украинский народ", "Мои поздравления! Да прибудет с нами борщ!", "Я вас первым увидела! Ну кроме главного. Гордость!", "Вы как никто другой этого достойны! Потому что так бороться за борщ, как Вы, никто не боролся!", "Поздравляю, вы молодец, заслужили быть на этой обложке".

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