Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кумедним відео, мабуть десь у закуліссі зйомок, на якому постала з маленьким песиком на руках.
Як видно Іра позує у гарній новорічній локації з яскравими гірляндами та святковою атмосферою. Перед камерою вона з'явилася у темних джинсах та об'ємній світлій куртці, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та тепла посмішка. У руках вона тримає чарівного пухнастого песика, яким не може налюбуватися.
У підписі до публікації Горова написала: "@zavaduk та наймиліше створіння у світі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію продюсера, засинаючи її та собаку компліментами, лайками та емодзі.
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