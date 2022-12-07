Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кумедним відео, мабуть десь у закуліссі зйомок, на якому постала з маленьким песиком на руках.

Як видно Іра позує у гарній новорічній локації з яскравими гірляндами та святковою атмосферою. Перед камерою вона з'явилася у темних джинсах та об'ємній світлій куртці, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та тепла посмішка. У руках вона тримає чарівного пухнастого песика, яким не може налюбуватися.

У підписі до публікації Горова написала: "@zavaduk та наймиліше створіння у світі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію продюсера, засинаючи її та собаку компліментами, лайками та емодзі.

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