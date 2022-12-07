Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала фрагмент свого інтерв'ю на подкасті, де вперше зізналася, що закохана.

У короткому ролику Ліда розповіла, що готує прем'єру пісні, яка присвячена коханню. За словами артистки, цю війну їй допомагає переживати кохання, яке вона зараз набула. Схоже, саме своєму коханому Лі присвятила новий трек.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "З тобою…" – пісня про мої почуття, насамперед. Про почуття, які ми оберігаємо від зайвих очей. Про відчуття світла та тепла, коли за вікном темрява та холод… Та поки ми готуємось до майбутньої прем’єри, пропонуємо насолодитись подкастом, нашою з Ді теплою розмовою!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Дуже чекаємо вже прем'єру", "Коли вона вже вийде?", "Надихаючий випуск. Дякую за український контент", "Ух, чекаємо", "Ліда, дуже чекаємо", "Надихає" , "Дуже чекаємо".

Нагадаємо, Катя Осадча показала рідкісне фото зі своїми батьками: "Коли вороги були вже за кілька кілометрів...".

Як повідомляла Politeka, Джамала нарешті зізналася, навіщо їздила до США, та вразила кадрами: "Назавжди запам'ятаю...".

Також Politeka писала, що Лобода нарвалася на критику після нової заяви за кордоном: "Ой, схоже, ця "патріотка"...".