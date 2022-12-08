Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців із зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото та привітала Катерину з Днем ангела.

Як видно, на новій фотографії Катя знята у світлій кімнаті, мабуть, це балетна зала, де стоять незвичайні червоні квіти. Перед камерою вона з'явилася в довгій білій сукні незвичайного крою, яка надала образу ангельської чарівності. Волосся балерини зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж та загадкова посмішка.

У підписі до публікації Кухар написала: "Катерини, вітаю з нашим днем. Бажаю спокою в душі, любові в серці і щоб усі ваші найсміливіші мрії збувалися! До речі, є таке повір’я: в цей день дівчата у чужому саду ламали гілочку вишні і вдома ставили її у ємність з водою. І якщо до Різдва на гілочці з’являлись листочки — наступного року дівчина мала вийти заміж. Обіймаю! І бажаю затишного та спокійного дня".

Шанувальники відразу почали коментувати фото зірки: "Сердечно вітаю", "З вашим днем!", "З Днем ангела. Нехай ангел-охоронець Вас оберігає і завжди вам допомагає!", "Вітаю! Ви чарівна!", "Ви як ангел ", "Вітаю з Днем Ангела!", "Катя, люба, щиро вітаю тебе! Нехай ангел-охоронець тебе оберігає".

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