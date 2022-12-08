Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото и поздравила Екатерин с Днем ангела.

Как видно, на новой фотографии Катя запечатлена в светлой комнате, видимо, это балетный зал, где стоят необычные красные цветы. Перед камерой она появилась в длинном белом платье необычного кроя, которое придало образу ангельского очарования. Волосы балерины собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к публикации Кухар написала: "Екатерины, поздравляю с нашим днем. Желаю покоя в душе, любви в сердце, и чтобы все ваши самые смелые мечты сбывались! Кстати, есть такое поверье: в этот день девушки в чужом саду ломали веточку вишни и дома ставили ее в емкость с водой. И если до Рождества на веточке появлялись листочки – в следующем году девушка должна была выйти замуж. Обнимаю! И желаю уютного и спокойного дня".

Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды: "Сердечно поздравляю", "С вашим днем!", "С Днем ангела. Пусть ангел-хранитель Вас оберегает и всегда вам помогает!", "Поздравляю! Вы очаровательна!", "Вы как ангел", "Поздравляю с Днем Ангела!", "Катя, дорогая, искренне поздравляю тебя! Пусть ангел-хранитель тебя оберегает".

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