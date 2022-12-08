Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує ділитися порадами, як тримати себе в формі взимку.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як підготуватися до бігу взимку та на що звернути увагу.

"Зізнавайтесь, у кого з приходом зими та перших холодів мотивація займатися надворі стає дедалі меншою? Активність знижується, адже так добре посидіти біля віконечка, почитати улюблену книгу чи подивитися серіал… Проте не забуваймо про баланс. Малорухливий спосіб життя аж ніяк не зробить вас здоровішим та стрункішим. Тож, чому б не вдягнутися тепліше та не помилуватися сніжною красою під час пробіжки? А разом з цим, збільшити рівень вітаміну D в організмі", — пише Марина Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" наголосила, що найперше, про що потрібно подбати – це правильно підібраний одяг.

"Обов’язково утепліть кінцівки. Матеріал має відводити потовиділення. Зверніть увагу на термовироби. Не забудьте про баф та шапку. Раджу придбати базову термобілизну, яка чудово підійде для бігу. Спортивний костюм краще обирати на флісі. Верхній одяг – водостійкий. Спортивне взуття має бути зручним та не пропускати вологу. Найкращий варіант – кросівки з натуральним утеплювачем", — радить тренерка.

Також обов’язково треба робити хоча б 10-хвилинну розминку перед пробіжкою, аби розігріти м’язи та уникнути травмувань: присідання, випади, стрибки. Варто звернути увагу на дихання під час пробіжки: вдихаємо повітря носом, а видихаємо - ротом.

"Пам’ятайте, що у вечірній час через ракетні обстріли вулиці майже не освітлюються. Тож для пробіжки обирайте ранок або день. Будьте уважними: на дорогах слизько. Дивіться під ноги та не експериментуйте з маршрутами, в яких не впевнені", — додала Боржемська.

Крім того, треба пити воду. Причому перед виходом краще її підігріти, аби вона не була крижаною. А як повернетесь додому — одразу замініть одяг на сухий та прийміть теплий душ.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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