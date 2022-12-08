Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продолжает делиться советами, как держать себя в форме зимой.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как подготовиться к бегу зимой и на что обратить внимание.

"Признавайтесь, у кого с приходом зимы и первых холодов мотивация заниматься на улице становится все меньше? Активность снижается, ведь так хорошо посидеть у окошка, почитать любимую книгу или посмотреть сериал… Однако не забывайте о балансе. Малоподвижный образ жизни отнюдь не сделает вас здоровее и стройнее. Почему бы не одеться теплее и не полюбоваться снежной красотой во время пробежки? А вместе с этим, увеличить уровень витамина D в организме", — пишет Марина Боржемская.

Звезда "Зважені та щасливі" подчеркнула, что первое, о чем нужно позаботиться – это правильно подобранная одежда.

"Обязательно утеплите конечности. Материал должен отводить потоотделение. Обратите внимание на термоизделия. Не забудьте о бафе и шапке. Советую приобрести базовое термобелье, которое отлично подойдет для бега. Спортивный костюм лучше выбирать на флисе. Верхняя одежда – водостойкая. Спортивная обувь должна быть удобной и не пропускать влагу. Лучший вариант - кроссовки с натуральным утеплителем", - советует тренер.

Также обязательно нужно делать хотя бы 10-минутную разминку перед пробежкой, чтобы разогреть мышцы и избежать травм: приседания, выпады, прыжки. Следует обратить внимание на дыхание во время пробежки: вдыхаем воздух носом, а выдыхаем – ртом.

"Помните, что в вечернее время из-за ракетных обстрелов улицы почти не освещаются. Поэтому для пробежки выбирайте утро или день. Будьте внимательны: на дорогах скользко. Смотрите под ноги и не экспериментируйте с маршрутами, в которых не уверены", — добавила Боржемская.

Кроме того, нужно пить воду. Причем перед выходом лучше ее подогреть, чтобы она не была ледяной. А когда вернетесь домой — сразу замените одежду на сухую и примите теплый душ.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

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