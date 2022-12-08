Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка під час війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка" і їздила українськими містами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала до сторісу кадри зі студії звукозапису, на яких показала, як працює над новим випуском.

На відео Лесю можна побачити у темній студії, вона стоїть біля мікрофона та з навушниками на голові. Як виявилося, вона займається начиткою нового випуску та показала залаштунку, як це відбувається. Також телеведуча подякувала за перегляди першого випуску та анонсувала наступний.

"Друзі, ми дякуємо вам за перегляди "Ле Маршрутки" першої частини. Завтра на ютубі з'явиться "Ле Маршрутка Хмельниччина". Ми продовжуємо працювати, продовжуємо озвучувати наступні програми", - розповіла Нікітюк в одній зі сторіс.

А згодом показала, як це відбувається. А також показала фрагмент одного з наступних випусків та похвалилася кількістю переглядів. Також телезірка закликала українців замість Netflix присвятити час перегляду нових випусків "Ле Маршрутки".

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