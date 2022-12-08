Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая во время войны возобновила съемки своего тревел-шоу "Ле Маршрутка" и ездила по украинским городам, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис кадры из студии звукозаписи, на которых показала, как работает над новым выпуском.

На видео Лесю можно увидеть в темной студии, она стоит у микрофона и с наушниками на голове. Как оказалось, она занимается начиткой нового выпуска и показала закулисье, как это происходит. Также телеведущая поблагодарила за просмотры первого выпуска и анонсировала следующий.

"Друзья, мы благодарим вас за просмотры "Ле Маршрутки" первой части. Завтра на ютубе появится "Ле Маршрутка Хмельниччина". Мы продолжает работать, продолжаем озвучивать следующие программы", - рассказала Никитюк в одной из сторис.

А затем показала, как это происходит. А также показала фрагмент одного из следующих выпусков и похвасталась количеством просмотров. Также телезвезда призвала украинцев вместо Netflix посвятить время просмотру новых выпусков "Ле Маршрутки".

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