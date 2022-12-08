Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала кадрами зі своїх виступів та здивувала українців співом.

Як видно, у новому відео Ярослава об'єднала два свої виступи. Спочатку вона з'явилася в кадрі в білій приталеній спідниці і такій же кофтинці, що обтягує, з візерунком вишивки. Її довге розкішне волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж. Співачка виконує пісню за мотивами віршів Лесі Українки та з одного відео плавно переходить у друге із збереженням виконання пісні. На другому відео вона продовжує співати, але тут позує вже в іншому образі – на ній довга світла сукня, яка підкреслила фігуру.

У підписі до публікації SLAVIA написала: "Щоб не плакать, я сміялася". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "З цією піснею твій вокал відкрився по-іншому. Та прямо вау", "Прекрасна пісня", "Вау", "У саме серце", "Браво".

Нагадаємо, "Велика втіха": Цимбалюк з "Кріпосної" поділився своєю радістю після вистав.

Як повідомляла Politeka, "Наймиліше створення": екс-дружина Потапа Горова зворушила кадрами з "малюком" на руках.

Також Politeka писала, що "Оберігаємо від зайвих очей": екс-підопічна Монатіка Ліда Лі присвятила пісню своєму коханню.