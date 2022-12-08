Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадрами со своих выступлений и удивила украинцев пением.

Как видно, в новом видео Ярослава объединила два своих выступления. Сначала она появилась в кадре в белой приталенной юбке и такой же обтягивающей кофточке с узором вышивки. Ее длинные роскошные волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Певица исполняет песню по мотивам стихов Леси Украинки и из одного видео плавно переходит во второе с сохранением исполнения песни. На втором видео она продолжает петь, но здесь позирует уже в другом образе – на ней длинное светлое платье, которое подчеркнуло фигуру.

В подписи к публикации SLAVIA написала: "Чтобы не плакать, я смеялась". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "С этой песней твой вокал открылся по-другому. Да прямо вау", "Великолепная песня", "Вау", "В самое сердечко", "Браво".

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