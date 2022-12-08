Напередодні артистка нарешті змогла розсекретити справжню мету свого візиту до Штатів, тому що до цього захід мав бути сюрпризом абсолютно для всіх. Виявилося, що українську співачку запросили заспівати легендарну пісню «Walk On» групи U2 разом із Hozier та Brandi Carlile на головній події року в Америці — 45th Annual Kennedy Center Honors.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала ще серію яскравих кадрів у компанії світових знаменитостей.

"Презентую вам четверту серію серіалу The Kennedy Center Honors: Jamala. 😂 Зустріч перша. Hozier, Brandi Carlile, Sean Penn, Sheryl Crow та інші. Не зацікавив тизер? Тоді просто гортайте :). Побачившись із Hozier, вітала його та всю Ірландію із тим, що U2 отримали таку важливу нагороду. Це великий шлях", — пише співачка.

Джамала подякувала Ірландії за підтримку України та обговорила, що потрібно нашій країні для захисту.

"Зараз кожна з моїх розмов так чи інакше про це. Не перемикайте канал 😆. Далі більше цікавих розповідей та світлин. P.S. Взагалі-то вже Instagram має збільшити свою 10ку в каруселі, тому що мій телефон розривається від інформації і я не встигаю ділитися! Люблю! Дякую, що ви зі мною❤️", — наголосила артистка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.