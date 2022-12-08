Накануне артистка наконец-то смогла рассекретить настоящую цель своего визита в Штаты, потому что до этого мероприятие должно было быть сюрпризом абсолютно для всех. Оказалось, что украинскую певицу пригласили спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке — 45th Annual Kennedy Center Honors.

В этот раз на своей странице в Instagram Джамала показала еще серию ярких кадров в компании мировых знаменитостей.

"Презентую вам четвертую серию сериала The Kennedy Center Honors: Jamala. 😂 Встреча первая. Hozier, Brandi Carlile, Sean Penn, Sheryl Crow и другие. Не заинтересовал тизер? Тогда просто листайте :). Увидевшись с Hozier, поздравляла его и всю Ирландию с тем, что U2 получили столь важную награду. Это большой путь", - пишет певица.

Джамала поблагодарила Ирландию за поддержку Украины и обсудила, что нужно нашей стране для защиты.

"Сейчас каждый из моих разговоров так или иначе об этом. Не переключайте канал 😆. Дальше больше интересных рассказов и фотографий. P.S. Вообще-то уже Instagram должен увеличить свою 10ку в карусели, потому что мой телефон разрывается от информации и я не успеваю делиться! Люблю! Спасибо, что вы со мной ❤️", - подчеркнула артистка.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.