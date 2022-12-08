На своїй сторінці в Instagram ведучий, який зараз разом із дружиною-блогеркою Дашею Квітковою та маленьким сином поїхав навідпочинок у Карпати, поділився кількома важливими висновками.

"Днями у вікні запитань, побачив «як змінилося твоє життя з початком війни?». Одне можу сказати напевно, багато матеріальних речей втратили сенс, натомість інші набрали змісту. Відбулась переоцінка цінностей, а саме: Статус «українця» значить більше, ніж будь-яка топова нагорода. Я гордий, що я саме українець і моя батьківщина— Україна. Люди, що дорогі мені, емоції, що вони випромінюють, стали ціннішими за всі гроші світу. Хоча і раніше так було, просто зараз це набуло більш яскравого вираження", — пише Микита Добринін.

Екс-"Холостяк" наголосив, що час — це найдорожче, адже він лише від’ємний і його ніколи не повернути.

"Жити тут і зараз, замість синдрому відкладеного життя. Щоб відкладали те, що ще не сталося, туди, де це ще не відбулося. Робити добро просто так і не чекати на відповідь, просто робити це якомога частіше. Проживати життя, а не існувати його. Гроші — то тільки ресурс! Але це енергія, яку можна передавати іншим, підтримувати армію та тих, хто втратив все", — додав ведучий.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" поскаржилася на важку долю біженки у США.

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