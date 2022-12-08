На своей странице в Instagram ведущий, который сейчас вместе с женой-блогеркой Дашей Квитковой и маленьким сыном уехал на отдых в Карпаты, поделился несколькими важными выводами.

"На днях в окне вопросов, увидел «как изменилась твоя жизнь с началом войны?». Одно могу сказать наверняка, многие материальные вещи потеряли смысл, а другие набрали смысл. Состоялась переоценка ценностей, а именно: Статус «украинца» значит больше, чем любая топовая награда. Я горд, что я именно украинец и моя родина — Украина. Люди, которые дороги мне, эмоции, что они излучают, стали ценнее всех денег мира. Хотя и раньше так было, просто сейчас это приобрело более яркое выражение", — пишет Никита Добрынин.

Экс-"Холостяк" подчеркнул, что время — это самое дорогое, ведь оно лишь отрицательное и его никогда не вернуть.

"Жить здесь и сейчас, вместо синдрома отложенной жизни. Чтобы откладывали то, что еще не произошло, туда, где это еще не произошло. Делать добро просто так и не ждать ответа, просто делать это как можно чаще. Проживать жизнь, а не существовать ее. Деньги - это только ресурс! Но это энергия, которую можно передавать другим, поддерживать армию и тех, кто потерял все", — добавил ведущий.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" пожаловалась на тяжелую судьбу беженки в США.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Алекс Топольский признался, какая черта характера его бесит больше всего.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" дала простой рецепт идеальных сырников.