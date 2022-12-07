Напередодні шеф-кухар показала, як приготувати домашній кисломолочний сир. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Мартиновська поділилася рецептом сирників із нього.

Беремо домашній сир, або ж магазинний, але жирненький 9-12%, та віджимаємо його через вафельнмй рушник, бо надзвичайно важливо, аби сир був сухеньким.

"Розтираю його виделкою чи ложкою, я не перебиваю блендером. На ті 300 грамів творожку я кладу 1 яйце. Але тут треба дивитися на сир - якщо він м’якенький і жирненький - ціле яйце. А якщо сир сухий і тугий вже, то кладіть тільки жовток, щоб ніжніші були, адже якщо ще й білок додасте - будуть занадто «гумові». Ложечку цукру сиплю і трішки цедри чи то лимону, чи апельсину. Перемішала і додала борошно - 2-3 ложки. Дивіться на консистенцію. Суміш має стати ніжним тістом, не таким що пливе і не дуже щільним, але таким, яке можна взяти в руки", — радить зірка "Мастер Шеф".

Далі скручуємо ковбаску, нарізаємо та формуємо «пеньочки».

"Ззовні ваш сирничок має бути припилений борошном. Якщо не обваляти в борошні, то буде прямо смажитися сам творог, молочний білок горітиме і сирник матиме некрасиву чорну і нерівномірну скоринку", — пояснила Ольга та додала, що смажить їх на кокосовому маслі.

Далі є цілька варіантів: можна легенько обсмажити з двох сторін (по 1 хвилині) і закинути ще в духову шафу на 4-5 хв 180 С, а можна на повільному вогні по 4-5 хв з кожної сторони просто на пательні смажити.

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