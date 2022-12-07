Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" Лілія розповіла, з якими труднощами зіткнулася у США, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український хореограф та суддя "Танців з зірками". А після 24 лютого зірка взяв дружину із сином та поїхав до США, де перебуває і зараз. Не забуває дружина Влада і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповіла про складнощі, з якими зіткнулося сімейство у США.

"Привіт. Хочу сьогодні показати частину нашого життя. Ідемо до класу, де Леон навчається щодня. Будемо знайомити дітей з нашою мелодійною мовою. До речі, всі однокласники Лео розмовляють лише англійською, йому складно, але ми вчимося", - написала Лілія.

"Підходимо до класу. До речі, Леон нічого не знає, це сюрприз. Читатимемо улюблену казку українською мовою. Американські діти почують нашу мелодійну мову. І спробують зрозуміти, про що йдеться", - розповіла свій план Лілія, поділившись ще одним сторісом. .

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