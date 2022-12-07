"Холостяк" Алекс Топольський розповів, які риси вдачі йому не подобається, поділившись відповіддю з фанатами.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий бізнесмен українського походження. Зірка стала новим "Холостяком", 12-й сезон якого виходить зараз на екрани. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Топольський вирішив поговорити з фанатами.

"Питайте, що цікаво", - написав Алекс у своєму блозі.

"Яка риса характеру бісить у людях найбільше?" - запитав фанат.

"Лицемірство, коли людина говорить різні погані речі за спиною. Поширення пліток. Ці три речі найбільше не можу терпіти", - відповів Топольський. "Скільки разів на тиждень ти тренуєшся і як довго триває тренування?:)", - запитав другий фанат.

"Зазвичай ходжу до зали 4 рази на тиждень, по 40 хвилин максимум. І для мене ефективність змінюється не в кількості годин у залі, а саме в інтенсивності тренування", - відповів Алекс.

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