Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що до новорічних свят гурт готується випустити альбом "СВЯТА".

"Ми вирішили поділитися з вами найдорогоціннішим, що в нас є. Нашою творчістю, нашими історіями, нашими піснями, а точніше — найкращими з них. Ми готуємо альбом, що складатиметься з ваших улюблених треків KAZKA. Чому зараз? Бо віримо, що життя триває, попри все. Точно знаємо, що ніхто не має права забирати у нас з вами свято та мрії у майбутнє. А ще — можемо допомогти, адже цей альбом стане благодійним!", — наголосила Олександра Зарицька.

Солістка KAZKA також звернулася до шанувальників по допомогу.

"Та нам не впоратись без вас, бо тільки разом ми зможемо обрати пісні KAZKA, що увійдуть у святкову платівку, та зробити класну справу", — додала співачка.

На публікацію відреагувала дружина Дмитра Монатика Ірина, залишивши в коментарях "😍😍😍😍", а українці під постом пишуть переліки своїх улюблених пісень гурту.

Нещодавно гурт KAZKA завершив свій гастрольний тур Америкою, а тепер його учасники влаштували собі невеличкий відпочинок. Тепер у другій половині грудня Зарицька з командою виступлять у Львові та Одесі. А на початку 2023 року поїдуть в Іспанію, Австрію, Швецію та Великобританію.

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