В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что к новогодним праздникам группа готовится выпустить альбом "СВЯТА".

"Мы решили поделиться с вами самым драгоценным, что у нас есть. Нашим творчеством, нашими историями, нашими песнями, а точнее — лучшими из них. Мы готовим альбом, состоящий из ваших любимых треков KAZKA. Почему сейчас? Потому что верим, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Точно знаем, что никто имеет права забирать у нас с вами праздник и мечты в будущее. А еще — можем помочь, ведь этот альбом станет благотворительным!", — подчеркнула Александра Зарицкая.

Солистка KAZKA также обратилась к поклонникам за помощью.

"Но нам не справиться без вас, потому что только вместе мы сможем выбрать песни KAZKA, которые войдут в праздничную пластинку, и сделать классное дело", - добавила певица.

На публикацию отреагировала жена Дмитрия Монатика Ирина, оставив в комментариях "😍😍😍😍", а украинцы под постом пишут списки своих любимых песен группы.

Недавно группа KAZKA завершила свой гастрольный тур по Америке, а теперь его участники устроили себе небольшой отдых. Теперь во второй половине декабря Зарицкая с командой выступят во Львове и Одессе. А в начале 2023 поедут в Испанию, Австрию, Швецию и Великобританию.

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