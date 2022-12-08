Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артист, який одразу після повномасштабного вторгненння рф виїхав за кордон та поки не збирається повертатись, поділився трагічною звісткою. На війні загинув учасник "Ліги Сміху", український актор і ведучий Ярослав Гаркавко.

Тренер "Ліги Сміху" Влад Яма розмістив емоційний пост Олега Свища, друга та колеги загиблого героя.

"Хочу щоб ви його пам'ятали. І я його пам'ятав. Це Ярік Гаркавко, мій друг - прекрасна та світла людина, захисник України, життя якого обірвалось через русняву мерзоту. З самого початку війни я тримався та ні разу не плакав. Сьодні плачу. Бо для мене він був дуже близьким", — зізнається Свищ.

"Не ідеальна людина, у якої теж були проблеми. Боже, та я б тобі ще тисячу разів бабки займав, аби тільки жив😭 Ненавиджу писати пости в соціальних мережах, але сьогодні не можу заснути. Відчуваю, потрібно це зробити. Можливо, допоможе, а як ні, то хтось з вас побачить і теж згадає про Ярчіка, який з 24 лютого захищав нас та батьківщину, ні на секунду не втрачаючи свого оптимізму! Або тих, кого втратив в цій жахливій війні. Але ми помстимося, переможемо і будемо пам'ятати героїв💪", — наголосив Олег.

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