В этот раз в сторис на своей странице в Instagram артист, который сразу после полномасштабного вторжения рф выехал за границу и пока не собирается возвращаться, поделился трагическим известием. На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко.

Тренер "Лиги Смеха" Влад Яма разместил эмоциональный пост Олега Свища, друга и коллеги погибшего героя.

"Хочу чтобы вы его помнили. И я его помнил. Это Ярик Гаркавко, мой друг - прекрасный и светлый человек, защитник Украины, жизнь которого оборвалась из-за русской мерзости. С самого начала войны я держался и ни разу не плакал. Сегодня плачу. Потому что для меня он был очень близок", — признается Свищ.

"Не идеальный человек, у которого тоже были проблемы. Боже, да я бы тебе еще тысячу раз бабки занимал, если бы только жил! 😭 Ненавижу писать посты в социальных сетях, но сегодня не могу уснуть. Чувствую, нужно это сделать. Возможно, поможет, а если нет, то кто-то из вас увидит и тоже вспомнит о Ярчике, который с 24 февраля защищал нас и родину, ни на секунду не теряя своего оптимизма! Или тех, кого потерял в этой ужасной войне. Но мы отомстим, победим и будем помнить героев", - подчеркнул Олег.

Напомним, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" пожаловалась на тяжелую судьбу беженки в США.

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