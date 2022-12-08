Редакція Politeka.net публікує рецепт кави, яку любить головна героїня серіалу Wednesday. Як відомо, у першій же серії Венсдей втекла зі школи для ізгоїв, після чого зайшла до найближчого кафе. Там головна героїня замовила у баристи 4 шоти еспресо з льодом.
Ми розібралися, як приготувати бадьорячий напій у домашніх умовах. Для приготування кави можна обійтися без кавоварки, взявши тільки турку або каструльку.
Спочатку потрібно розібратися, скільки вміщує один шот еспресо. Як відомо, в одній порції міститься 8-10 г меленої кави і 25-35 мл води.
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Тому для приготування нам знадобляться:
- 32-40 г меленої кави;
- 100-140 мл води;
- лід.
Для приготування напою потрібно додати каву та воду в турку чи каструльку та поставити на включену плиту. Як тільки почне підніматися пінка, потрібно одразу зняти каву з вогню та почекати, доки вона осяде. Після цього можна повертати напій на вогонь і зробити процедуру мінімум 5 разів. Чим більше разів повторити, тим міцніше вийде напій.
Після приготування потрібно взяти сито та перелити каву у звичайну чашку, після чого додати років. Таким чином у вас вийшло чотири шоти еспресо з льодом, як любить Венсдей.
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