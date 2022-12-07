Как пишет Politeka.net, Миша Кацурин - известный украинский ресторатор, который недавно развелся с женой Дашей. После этого знаменитость начал встречаться с Надей Дорофеевой, которая ушла от его друга Владимира Дантеса. Дантес не стал теряться и начал встречаться с Дашей Кацуриной. Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кацурин поделился кадрами, как ВСУ присоединились к тренду "Уэнсдей".

"С днем ВСУ всех защитников Украины. Бесконечный почет и благодарность", - написал Миша в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да это круче Уэнздей в тысячу раз... котики наши", "Эти люди помогают физически выживать и психологически выгребать ситуацию", "Закрывайте тренд, лучше уж не будет", "Это лучшее исполнение воинами ВСУ".

Напомним, Дантес подробно рассказал, почему разошелся с Дорофеевой

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева обескуражила новым образом перед сольным концертом

Также Politeka писала, что Дорофеева заинтриговала украинцев новостями, фото



