Как пишет Politeka.net, Миша Кацурин - известный украинский ресторатор, который недавно развелся с женой Дашей. После этого знаменитость начал встречаться с Надей Дорофеевой, которая ушла от его друга Владимира Дантеса. Дантес не стал теряться и начал встречаться с Дашей Кацуриной. Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кацурин поделился кадрами, как ВСУ присоединились к тренду "Уэнсдей".
"С днем ВСУ всех защитников Украины. Бесконечный почет и благодарность", - написал Миша в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Да это круче Уэнздей в тысячу раз... котики наши", "Эти люди помогают физически выживать и психологически выгребать ситуацию", "Закрывайте тренд, лучше уж не будет", "Это лучшее исполнение воинами ВСУ".
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