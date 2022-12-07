Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блоегерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу "Школа", в котором сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же знаменитость не очень любит, когда ее так называют, пытаясь отойти от этого образа. А недавно Тринчер вышла замуж за Александра Волошина, известного украинского блогера.

И пара уже несколько раз успела поссорится. То Тринчер потеряет кольцо, то решила не менять фамилию, несмотря на желание Александра, то засветит лишнее на фото, против чего был резко новый супруг.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна поделилась видео, где присоединилась к тренду "Уэнсдей".

"Wait for it. Как вам в роли Wednesday?", - написала звезда под видео и показала, как умеет танцевать.

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