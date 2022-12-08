Кэтрин Зета Джонс снялась в нашумевшем сериале от Нетфликс Вэнсдей, который смог обогнать по просмотрам четвертый сезон "Очень странных дел". Артистка сыграла Мортишу - мать главной героини Уэнсдей Аддамс, которая была в центре всех событий в загадочной школе.

Так, в этот раз знаменитая 53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила выставку "Сокровище нации: на краю истории". Для выхода в свет артистка выбрала роскошное темно-бордовое платье в пол с длинными рукавами от Elie Saab.

Платье с расшитом блестками и с огромным смелым декольте сразу привлекло много внимание, а макияж с акцентом на глаза вызвал восторг. Причем многие отметили и прическу звезды в стиле сериала Уэнсдей – просто распущенные ровные локоны уже выглядели роскошно.

«В полной мере работала на красной ковровой дорожке прошлой ночью😂 обратите внимание на «о, такое мечтательное чувство», нет ничего лучше шоу-бизнеса. Планирую сегодня помыть окна 😘» - отшутилась звезда.

Ранее Дорофеева присоединилась к тренду с музыкой из сериала "Уэнздей", который набирает обороты на площадке.

Звезда поделилась кадрами с гримерки и некоторым образами. Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии.

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