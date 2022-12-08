Кэтрин Зета Джонс снялась в нашумевшем сериале от Нетфликс Вэнсдей, который смог обогнать по просмотрам четвертый сезон "Очень странных дел". Артистка сыграла Мортишу - мать главной героини Уэнсдей Аддамс, которая была в центре всех событий в загадочной школе.
Так, в этот раз знаменитая 53-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила выставку "Сокровище нации: на краю истории". Для выхода в свет артистка выбрала роскошное темно-бордовое платье в пол с длинными рукавами от Elie Saab.
Платье с расшитом блестками и с огромным смелым декольте сразу привлекло много внимание, а макияж с акцентом на глаза вызвал восторг. Причем многие отметили и прическу звезды в стиле сериала Уэнсдей – просто распущенные ровные локоны уже выглядели роскошно.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Предпочел наложить себе в штаны?": Лавров оконфузился в туалете в Швеции, видео
Демобилизация украинцев, прослуживших год: в Минобороны дали эмоциональный ответ
Жену "Холостяка" Добрынина раскритиковали из-за прогулки с ребенком: "Ему не холодно..."
"Холостяк" Заливако жестко обратился к украинцам: "Для всех одноклеточных..."
«В полной мере работала на красной ковровой дорожке прошлой ночью😂 обратите внимание на «о, такое мечтательное чувство», нет ничего лучше шоу-бизнеса. Планирую сегодня помыть окна 😘» - отшутилась звезда.
Ранее Дорофеева присоединилась к тренду с музыкой из сериала "Уэнздей", который набирает обороты на площадке.
Звезда поделилась кадрами с гримерки и некоторым образами. Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии.
Напомним, Дорофеева в новом образе сверкнула идеальным животиком, фото
Также Politeka писала, что Дорофеева показала, как люди на морозе ждут ее концерта вечером
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева показала свою репетицию и заинтриговала сюрпризом на концерте