Редакция Politeka.net публикует рецепт кофе, который любит главная героиня сериала Wednesday. Как известно, в первой же серии Венсдей сбежала из школы для изгоев, после чего зашла в ближайшее кафе. Там главная героиня заказала у баристы 4 шота эспрессо со льдом.

Мы разобрались, как приготовить бодрящий напиток в домашних условиях. Для приготовления кофе можно обойтись без кофемашины, взяв только турку или кастрюльку.

Для начала нужно разобраться, сколько вмещает один шот эспрессо. Как известно, в одной порции содержиться 8-10 г молотого кофе и 25-35 мл воды.

Поэтому для приготовления нам понадобятся:

32-40 г молотого кофе;

100-140 мл воды;

лед.

Для приготовления напитка нужно добавить кофе и воду в турку или кастрюльку и поставить на включенную плиту. Как только начнет подниматься пенка, нужно сразу снять кофе с огня и подождать, пока она осядет. После этого можно возращать напиток на огонь и проделать процедуру минимум 5 раз. Чем больше раз повторить, тем крепче выйдет напиток.

После приготовления нужно взять сито и перелить кофе в обычную чашку, после чего добавить лет. Таким образом у вас получились четыре шота эспрессо со льдом, как любит Венсдей.

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