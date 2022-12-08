Співачка Світлана Тарабарова довгі місяці жила в страху за своїх рідних, які опинилися в окупації.

На своїй сторінці в Instagram артистка, яка зараз втретє вагітна, розповіла, що дізналася про звільнення її рідного міста Херсона прямо під час концерту в Луцьку.

"Сльози щастя. На сцені, коли я сказала про звільнення, весь зал зірвався оплесками. Плакали всі навкруги. Це такі емоції, які неможливо сховати. Всі ці місяці, поки моя родина була в окупації, я жила в страху. Мені було дуже страшно за життя своїх близьких", — зізнається Світлана Тарабарова.

Співачка також поділилася зворушливими кадрами спілкування зі своєю мамою вперше за останній майже місяць.

"Місто моє, Моє місто Херсон. Дитинство, перші кроки, перші уроки музики, перший раз торкаюсь клавіш, перші заняття танцями, перший раз беру мікрофон в руки...Потім дні, місяці і роки летять наче кіно на швидкості Х12..Потім ти знову вдома, і ось вже новий 2022 рік зустрічаєш на головній сцені міста і ми всі разом співаємо «Моє місто Херсон». Щастя? Безперечно. Але, 24го все змінилося... У всіх нас, мешканців Луганська, Донецька, Сімферополя, Мелітополя, Маріуполя, Херсону і інших тимчасово окупованих міст, свої історії, всі вони різні, але біль один на всіх", — написала артистка під відео.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.