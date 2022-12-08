На своей странице в Instagram артистка, которая сейчас в третий раз беременна, рассказала, что узнала об освобождении ее родного города Херсона прямо во время концерта в Луцке.

"Слезы счастья. На сцене, когда я сказала об освобождении, весь зал сорвался аплодисментами. Плакали все вокруг. Это такие эмоции, которые невозможно скрыть. Все эти месяцы, пока моя семья была в оккупации, я жила в страхе. Мне было очень страшно за жизнь своих близких", - признается Светлана Тарабарова.

Певица также поделилась трогательными кадрами общения со своей мамой впервые за последний почти месяц.

"Город мой, Мой город Херсон. Детство, первые шаги, первые уроки музыки, первый раз касаюсь клавиш, первые занятия танцами, первый раз беру микрофон в руки...Потом дни, месяцы и годы летят словно кино на скорости Х12..Потом ты снова дома, и вот уже новый 2022 год встречаешь на главной сцене города и мы все вместе поем «Мой город Херсон». Счастье? Бесспорно. Но, 24го все изменилось... У всех нас, жителей Луганска, Донецка, Симферополя, Мелитополя, Мариуполя, Херсона и других временно оккупированных городов, свои истории, все они разные, но боль одна на всех", — написала артистка под видео.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.