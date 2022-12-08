Дружина популярного українського коміка, актора "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, з якою вони виховують чарівну доньку Лізу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Віка опублікувала кумедне відео з донькою та підняла бойовий дух українців.

У короткому ролику маленька Ліззі, як її називають батьки, зображена на прогулянці темною вулицею. У якийсь момент маля починає весело танцювати, мабуть, у світлі автомобільних фар. Під кінець Ліза ніби послизається і падає, але це вже приховано від глядачів, хоч і виглядає дуже забавно.

У підписі до публікації Вікторія Ткач звернулася до українців: "Це відео для тих, хто занепав духом і не може зібрати себе до купи аби піднятися! Агов, друзі, наші ЗСУ для кого кожен день виборюють волю і свободу, відстоюють незламність та силу нашого народу? Їх тил має бути таким самим! Мужнім, сильним та вдячним кожного дня, кожної секунди за їх відданість українській землі! Дякуємо, наші Воїни, за кожен ранок, кожен день, кожен вечір, кожну ніч! За те, що ваші серця невпинно бьются за нашу свободу! За те, що ми живемо далі, незважаючи ні на що. Ви наші ТИТАНИ!".

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