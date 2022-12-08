Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який став одним із ведучих "Сніданку на 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав чарівне фото своєї дружини Каті Осадчої та зворушливо привітав її з Днем ангела.

На новій фотографії Катя знята в цікавій локації та при повному параді. Перед камерою вона з'явилася в елегантній блузі з мереживним комірцем і чорній жилетці з милою вишивкою. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і промениста посмішка.

У підписі до публікації Горбунов написав: "З Днем Янгола, моя красуня! З Днем Катерини! Нехай Янгол-Охоронець завжди тебе оберігає і буде поруч з тобою! А щира посмішка не сходить з твого обличчя! З святом вас, Катрусі Бережіть себе! І нехай Перемога настане якомога швидше!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "Вітаю з днем ангела! Нехай Ангел-Хранитель завжди зберігає Вас! Ви чудова!", "З днем ангела", "Вітаю Катю з Днем ангела! Щастя, радості, нехай ангел-охоронець вас оберігає", "З днем ангела!", "Красуня Катерина", "Міцного здоров'я, щастя, добра і великої сімейної любові. Слава Ісусу Христу! У тебе жінка красуня, чарівна, так тримати", "Катя у вас красуня!".

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