Жена популярного украинского комика, актера "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, с которой они растят очаровательную дочку Лизу, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Вика опубликовала забавное видео с дочкой и подняла боевой дух украинцев.

В коротком ролике маленькая Лиззи, как ее называют родители, запечатлена на прогулке на темной улице. В какой-то момент малышка начинает весело танцевать, видимо, в свете автомобильных фар. Под конец Лиза как будто поскальзывается и падает, но это уже скрыто от глаз зрителей, хотя и выглядит очень забавно.

В подписи к публикации Виктория Ткач обратилась к украинцам: "Это видео для тех, кто пал духом и не может собрать себя в кучу чтобы подняться! Эй, друзья, наши ВСУ для кого каждый день борются за свободу и свободу, отстаивают несгибаемость и силу нашего народа? Их тыл должен быть таким же! Мужественным, сильным и благодарным каждый день, каждую секунду за их преданность украинской земле! Спасибо, наши Воины, за каждое утро, каждый день, каждый вечер, каждую ночь! За то, что ваши сердца постоянно бьются за нашу свободу! За то, что мы живем дальше, несмотря ни на что. Вы наши ТИТАНЫ!".

Напомним, "Спасибо, что мы вместе": экс-жена Потапа Горовая удивила неожиданным признанием о Дорофеевой.

Как сообщала Politeka "Моя красавица": Горбунов на глазах у всех нежно обратился к Кате Осадчей, фото.

Также Politeka писала, что "Две легенды": Данилко в образе Сердючки повеселил украинцев архивным фото с "мамой".