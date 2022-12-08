Популярний український виконавець і шоумен Андрій Данилко, який з початку війни виявив тверду проукраїнську позицію, а згодом знову одягнувся образ Вєрки Сердючки і вирушив у тур Європою з благодійними концертами, поділився в Instagram несподіваним фото. Як виявилось, свою посаду артист присвятив Дню Збройних сил України, який відзначається 6 грудня.

На фотографії Данилка, він же Сердючка та його сценічна "мама" Інна Білоконь вирішили випити. Вони тримають у руках жовті пластикові стаканчики і кокетливо посміхаючись заглядають у них. Видно, що знімок архівний і був зроблений, коли і Андрій, і Інна були молодшими та безтурботними. До речі, Вєрка Сердючка на знімку ще без своєї легендарної зірки на голові.

У підписі до публікації Данилко написав тост, за який вони із "мамою" пили: "За ЗСУ". Шанувальники відразу почали коментувати веселе фото артиста: "Я згодна нон-стоп!", "А як же антибіотики?", "Слава ВСУ! Зі святом!", "Антибіотиків 200 г, в майонезну баночку", "Молоденькі! За ВСУ !", "Гріх не випить за такий тост!", "Дві легенди на одному фото", "Андрію, дякую тобі велике за твою творчість і таке привітання. Зараз як ніколи приємно чути тебе, хоч на якийсь час забуваєш, що навколо війна. Дякую", "Шедевр, а не фото", "Будемо", "Відмінне фото, Віра", "За ЗСУ".

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