Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася фото та відео із залаштунків концерту Наді Дорофєєвої, яку продюсує.

Як виявилось, Надя чудово запалила на концерті, зібравши повну залу глядачів. У цей час співачку всіляко підтримувала Ірина – і в залі, і гримерці. На кадрах можна побачити, що виступала Надя у широких джинсах та короткому чорному топі з незвичайним декором. Тим часом Горова з'явилася на фото у шкіряних штанях та світлому теплому светрі.

У підписі до публікації Ірина написала: "Дякую, що ми разом. Щоразу надихаюся твоєю творчістю та неймовірною енергією!". А користувачі тут же почали коментувати нову публікацію Горовій: "Що за веселощі під час війни, коли гинуть люди?" , "Вогонь".

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