Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців із зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео із балетного залу та похвалилася технологічною обновкою.

На кадрах можна побачити, як Катя займається у балетному залі та демонструє неймовірну грацію та пластику витонченого тіла. Перед камерою вона з'явилася у відповідному вбранні – чорних облягаючих лосинах та кофтині, зверху пишна біла спідничка, а на ногах чешки. Волосся балерини акуратно зібране, а на обличчі легкий макіяж. Під час свого тренування Катя хвалиться своєю технологічною обновкою.

У підписі до публікації Кухар написала: "Балет, як стиль життя. Привносить у щоденну рутину витонченість рухів, витривалість і виразний стиль. Мабуть через це, я з особливим захопленням обрала нового невід’ємного друга — складаний смартфон. Його гнучкий екран, як найтехнічніший "па", дозволяє робити фото на основну камеру без рук і ще й з попереднім переглядом, завдяки Flex Cam. Стоянов, тепер тобі не прийдеться терпіти мою критику з приводу фото, зможу все сама".

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