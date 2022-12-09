Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео из балетного зала и похвасталась технологичной обновкой.
На кадрах можно увидеть, как Катя занимается в балетном зале и демонстрирует невероятную грацию и пластику изящного тела. Перед камерой она появилась в соответственном наряде – черных облегающих лосинах и кофточке, сверху пышная белая юбочка, а на ногах чешки. Волосы балерины аккуратно собраны, а на лице легкий макияж. Во время своей тренировки Катя хвастается своей технологичной обновкой.
В подписи к публикации Кухар написала: "Балет как стиль жизни. Привносит в ежедневную рутину изощренность движений, выносливость и выразительный стиль. Видимо, поэтому я с особым увлечением выбрала нового неотъемлемого друга – складной смартфон. Его гибкий экран, как самый технический "па", позволяет делать фото на основную камеру без рук и еще и с предварительным просмотром благодаря Flex Cam. Стоянов, теперь тебе не придется терпеть мою критику по поводу фото, смогу все сама".
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