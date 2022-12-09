Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - відомий західний бізнесмен, який став новим головним героєм шоу "Холостяк 12". Зірка всіляко підігріває інтерес до шоу, ділячись з кадрами проекту у своєму Instagram. А в цей раз Топольський показав, як літав на вертольоті з Олександрою Мудрою.

"На літаку літали, тепер черга вертольота. Як думаєте, в останніх випусках ми ще на чому-небудь політаємо?)", - написав Топольський.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Я думаю так, тільки не з Мудрою", "Вона одна з усіх там справжня, ви дуже гарна пара", "Повітряна куля має бути обов'язково", "Alex! Літай але тільки з Сашею, вона справжня! Харків ze best!", "З усіх дівчат вона найкраща, подаруйте їй всі побачення", "Мудра красуня", "Сподіваюся, що пролітаєте, але не з Сашею", "найкраще і бажане побачення", "На жаль, всі чоловіки сліпі кошенята в руках відьом".

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