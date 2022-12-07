По словам "Медузы", без "приятных бонусов" на реалити "Холостяк" с Алексом Топольским не обошлось.

Как сообщает Politeka.net, о проекте "Холостяк" ходит много слухов. Зрители неоднократно высказывали подозрения, что это не реалити, а площадка для пиара, за которую к тому же еще и платят.

Участница 12 сезона шоу с Алексом Топольским - Юля "Медуза" ответила в Инстаграм-Сториз, правда ли то, что девушки получают гонорар за участие в "Холостяке".

В инста-сториз девушка рассказала, что для участия в проекте изначально нужно заполнить анкету, после - прислать видеопрезентацию. Если создатели проекта считают тебя интересной, зовут на кастинг. О деньгах и речи не идет.

Хотя по словам "Медузы", без "приятных бонусов" на реалити "Холостяк" с Алексом Топольским не обошлось. Юля честно написала, что им давали деньги, однако это сложно назвать полноценным содержанием. Суммы были не настолько большими.

"Нас поддерживали суточными, это был приятный бонус, потому что содержанием эти суммы назвать сложно. Это не зарплаты, не оплата за съемки, не гонорар", - написала "Медуза".



Стоит напомнить, что в последнем выпуске было немало скандалов, однако самым ярким оказался тот, который произошел на церемонии роз.

Девушки записали голосовые сообщения, в которых они дадут оценку поведению своих конкуренток. Все эти оценки прозвучали при участницах и Алексе Топольском. "Холостяк" был настолько шокирован гадостями, которые девушки говорили, что прервал церемонию.



Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.