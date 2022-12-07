Как сообщает Politeka.net, о проекте "Холостяк" ходит много слухов. Зрители неоднократно высказывали подозрения, что это не реалити, а площадка для пиара, за которую к тому же еще и платят.
Участница 12 сезона шоу с Алексом Топольским - Юля "Медуза" ответила в Инстаграм-Сториз, правда ли то, что девушки получают гонорар за участие в "Холостяке".
В инста-сториз девушка рассказала, что для участия в проекте изначально нужно заполнить анкету, после - прислать видеопрезентацию. Если создатели проекта считают тебя интересной, зовут на кастинг. О деньгах и речи не идет.
Хотя по словам "Медузы", без "приятных бонусов" на реалити "Холостяк" с Алексом Топольским не обошлось. Юля честно написала, что им давали деньги, однако это сложно назвать полноценным содержанием. Суммы были не настолько большими.
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"Холостяк" Топольский признался, с какими девушками ему неприятно быть на проекте: "После того..."
"Нас поддерживали суточными, это был приятный бонус, потому что содержанием эти суммы назвать сложно. Это не зарплаты, не оплата за съемки, не гонорар", - написала "Медуза".
Стоит напомнить, что в последнем выпуске было немало скандалов, однако самым ярким оказался тот, который произошел на церемонии роз.
Девушки записали голосовые сообщения, в которых они дадут оценку поведению своих конкуренток. Все эти оценки прозвучали при участницах и Алексе Топольском. "Холостяк" был настолько шокирован гадостями, которые девушки говорили, что прервал церемонию.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
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