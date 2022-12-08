Лозовицкая призналась, что такой поворот событий не стал для нее неожиданным, пишет Politeka.net.

«Честно говоря, не смотря на момент с «удиви меня», я знала, что поцелуй произойдет на следующем нашем свидании. По моим ощущениям это было очень логично и очевидно. Мне этого хотелось, ему тоже», - рассказала девушка на своей странице в Инстаграм.

Катя отметила, что решила следовать своим ощущениям и порывам.

«Да, у нас не было достаточно времени вместе. Да, возможно наша история началась не так, как я себе представляла. Однако, когда зарождаются настоящие симпатии и притяжения, то они затемняют все заморочки и обстоятельства. Я позволила себе стать ближе к Алексу и отключить голову», – поделилась эмоциями Лозовицкая.

Этот момент, первый поцелуй на закате, участница «Холостяк – 12» называет волшебным и романтичным.

В комментариях зрители желают девушке победы в шоу и уверяют, что, по их мнению, она на проекте самая лучшая.

«Вы красавица и вообще хороший человек. Лучшая из девушек»,

«У меня большая надежда что Катя будет с Алексом, потому что там соперниц достойных ее нет!»,

«Вы хорошая пара и поцелуй мне ваш понравился. Не было впечатления, что Вы хотите проглотить Алекса, как это было с некоторыми девушками. Да и видно было, что поцелуя стремились оба, а не только Вы. В общем, Катя, Вы мне импонируете и являетесь одной из фавориток. Уже интересно, что будет дальше».

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