На своей странице в Instagram предприниматель рассказал о свидании, на котором выплеснул свою агрессию и негатив.
"Помните наше свидание с Викой, где мы ломали технику? Это были очень необычные ощущения и эмоции. С каждым ударом я замечал, что мне становилось все легче и легче. Это было пронзительное чувство умиротворения, легкое бессилие, но это было приятно. Девушка с топором - это было очень необычно 😁 Уже частично зная характер Вики, я был уверен в том, что владельцу этой комнаты придется закупать новые материалы, и побольше 😅", - шутит Топольский.
Вспоминая момент на дебатах, Алекс был уверен в том, что у Вики хватит энергии на несколько телевизоров, стиральную машинку и аквариум.
"В те моменты, когда она крушила телевизор, я просто думал: «Как хорошо, что я не этот телевизор». Вспоминая ее концентрацию и фокус, могу также со всей уверенностью сказать, что ее недругам и врагам лучше с ней не связываться 😜 И я рад, что она смогла сделать это вместе со мной, а не на дебатах", — добавил "Холостяк".
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По мнению Топольского, такой способ выплеснуть гнев – очень эффективная штука, но она не для всех.
"Люди разные и для каждого техника выплескивания негативных эмоций разная. Но попробовать однозначно стоит! Не попробуешь - не поймешь ли твой это способ преодоления негатива или нет", - подчеркнул Алекс.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
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