Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав миле фото та розповів про свій незвичайний ритуал для натхнення.

Як видно, на новій фотографії Григорія знято в затишній кухні за приготуванням кави. Перед камерою він з'явився у чорних штанях та яскравій червоній кофті з кишенею на животі. Він тримає в руках чашку зі своїм напоєм і мило посміхається на об'єктив.

У підписі до публікації Решетник розхвалив кавоварку від відомого бренду, за допомогою якої робить себе напої, а також розповів про свій ритуал для натхнення. "Ох, як засніжило та вхурделило. Діти тішаться та радіють, що можна зі снігу робити цілі містечка з казковими мешканцями. А дорослі намагаються знайти своє натхнення. Ту річ чи ритуал, які не лише зігріють, а й нададуть оптимізму і сил впродовж усього дня. Ділюся своїм секретом тільки з вами - приготуйте каву і насолодіться нею. Тоді сніги й морози вам принесуть тільки приємні емоції", - написав телеведучий.

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