Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал милое фото и рассказал о своем необычном ритуале для вдохновения.
Как видно, на новой фотографии Григорий запечатлен в уютной кухне за приготовлением кофе. Перед камерой он появился в черных штанах и яркой красной кофте с карманом на животе. Он держит в руках чашку со своим напитком и мило улыбается в объектив.
В подписи к публикации Решетник расхвалил кофемашину от известного бренда, с помощью которой делает себя напитки, а также рассказал о своем ритуале для вдохновения. "Ох, как заснежило и замело. Дети тешатся и радуются, что можно из снега делать целые городки со сказочными жителями. А взрослые пытаются найти свое вдохновение. Ту вещь или ритуал, которые не только согреют, но и дадут оптимизм и силы на протяжении всего дня. Делюсь своим секретом только с вами – приготовьте кофе и насладитесь им. Тогда снег и мороз вам принесут только приятные эмоции", - написал телеведущий.
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