Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який разом із колективом студії гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото, де показав свій візит до Вінниці.
Як виявилось, Юрій разом з іншими акторами проекту "Одного разу під Полтавою" влаштували у Вінниці благодійну зустріч. Зважаючи на кадри, актори ситкому весело поспілкувалися зі своїми шанувальниками, і за цей час зібрали понад 150 тисяч гривень, які направили на благодійність. До речі, на захід Юрій одягнув гарну українську вишиванку, що додало колориту його образу.
У підписі до публікації Ткач написав: "Нарешті відбулась наша благодійна зустріч акторів "Одного разу під Полтавою" у Вінниці! Обнялись, поспілкувались і зробили добру справу! Вранці 176 дітей змогли сфотографуватись з улюбленими акторами. Увечері 186 людей зібрали суму 151 150 грн! Кошти перераховані: ЗСУ; Чернігівський дитячий притулок".
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