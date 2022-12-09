Відомий комік Юрій Ткач поділився кадрами зі свого візиту до Вінниці та благодійну мету цього заходу.

Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який разом із колективом студії гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото, де показав свій візит до Вінниці.

Як виявилось, Юрій разом з іншими акторами проекту "Одного разу під Полтавою" влаштували у Вінниці благодійну зустріч. Зважаючи на кадри, актори ситкому весело поспілкувалися зі своїми шанувальниками, і за цей час зібрали понад 150 тисяч гривень, які направили на благодійність. До речі, на захід Юрій одягнув гарну українську вишиванку, що додало колориту його образу.

У підписі до публікації Ткач написав: "Нарешті відбулась наша благодійна зустріч акторів "Одного разу під Полтавою" у Вінниці! Обнялись, поспілкувались і зробили добру справу! Вранці 176 дітей змогли сфотографуватись з улюбленими акторами. Увечері 186 людей зібрали суму 151 150 грн! Кошти перераховані: ЗСУ; Чернігівський дитячий притулок".

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